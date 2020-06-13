Большинство крафтовых пивоварен остановили производство из-за карантина, - эксперт

В то время как "Укрспирт" производил сырье для антисептиков весь апрель, генеральный директор и основатель Гуцульской крафтовой пивоварни "Цыпа" Александр Шаталов заявляет, что большинство крафтовых пивоварен, в том числе его пивоварня, приостановили производство и потеряли 90% каналов сбыта в период карантина.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"Большинство пивоварен остановили производства и торговали тем, что сварили до карантина. Но, торговали - это громко сказано. Ведь все пивоварни потеряли до 90% своего сбыта, который был сконцентрирован в ресторанах и небольших пабах", - сказал Шаталов.

Он уточнил, что пивоварни постарались организовать онлайн-продажи, но это не позволило восстановить продажи в целом хотя бы до 20%.

По его оценке, на данный момент в Украине насчитывается около 150 крафтовых пивоварен, которые производят до 20 млн литров в год.

Их доля, по словам Шаталова, на пивном рынке Украины составляет менее 2%.

Пивоварня "Цыпа" основана в селе Квасы в Закарпатской области, она также занимается реализацией кофе и сыра

Как сообщали Українськi Новини, Киев отсрочил открытие ресторанов и бассейнов, которые должны были возобновить полноценную работу с 5 июня.

Продажи водки за первый месяц карантина выросли на 5%.