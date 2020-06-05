Киев отложил открытие ресторанов и бассейнов, — Кличко

Киев отложил открытие ресторанов и бассейнов из-за высокой заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, передают Українські Новини.

"В Киеве на сегодняшний день один из трёх показателей касательно количества заболевших на 100 тыс. населения превышает норму и сегодня составляет уже 14,9%. Поэтому мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить ослабления... Решение касательно работы в столице наших ресторанов, бассейнов, город утвердит отдельно", — сказал он.

По словам Кличко, этот вопрос будет рассмотрен после выходных на следующей неделе.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусом в Киеве 4 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 82 человека до 3 292, умерших - на 4 до 73.

Киев и еще 7 областей не могут переходить к следующему этапу смягчения карантинных мер, в частности, к открытию ресторанов для посещения внутри из-за несоответствия по показателям смягчения карантина.