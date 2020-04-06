"Укрспирт" будет производить сырье для антисептиков до мая

Пока государственное предприятие "Укрспирт" решило приостановить экспорт спирта, со 2 по 5 апреля оно поставило около 300 тыс. литров дезинфицирующего средства производителям антисептиков.

Об этом говорится в сообщении ГП, передают Українськi Новини.

"Раньше ГП "Укрспирт" не производило сырье для антисептиков. Законодатели утвердили такое нововведение на прошлой неделе в рамках борьбы с коронавирусом. За короткий срок мы поставили уже около 300 тыс. литров дезинфицирующего средства производителям антисептиков", - сказано в нем.

Сырье было отправлено 10 предприятиям.

На данный момент ГП подписало договоры на поставки с 32 украинскими компаниями.

Поставка сырья для антисептиков с заводов происходит 7 дней в неделю под наблюдением налоговых служб.

Отмечается, что согласно внесенным изменениям в законодательство "Укрспирт" может производить дезинфицирующее средство на базе своих заводов до 30 апреля включительно.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрспирт" ввел в работу еще 4 завода из-за повышенного спроса на медицинский спирт.

При этом в ряде киевских аптек отсутствуют антисептики.