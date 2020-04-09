На карантине выросли продажи водки, - Bayadera Group

Одна из крупнейших алкогольных компаний "Баядера Групп" констатирует, что за время карантина, который ввели с 11 марта, продажи водки выросли на 4-5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании.



"Мы можем констатировать, что выросли продажи водки Bayadera Group - на 4-5% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. Мы заметили тренд, когда люди стали намного больше тратить на продукты питания, однако чаще покупать алкоголь начали именно мужчины - с этим связано незначительное увеличение продаж крепкого алкоголя", - сказали в компании.



Отмечается, что в целом месяц карантина в Украине существенно не повлиял на общие объемы продаж алкоголя, а категории украинского вина, игристых вин и вермутов, по данным компании, наоборот немного просели.



В то же время за указанный период продажи "Баядера Групп" выросли на 20% за счет иностранного крепкого алкоголя.



Пресс-служба отмечает, что данный тренд является временным, и связывает его с желанием украинцев запастись любимыми марками из-за страха дефицита.



Компания подчеркнула, что продолжает сотрудничество с иностранными партнерами, при этом сроки доставки стали длиннее и логистика подорожала, а дефицит товаров почувствуется только из Италии.



"Еще один тренд - рост продаж онлайн. Хотя украинские потребители продолжают отдавать предпочтение оффлайн супермаркетам, однако онлайн всего за месяц вырос в несколько раз и не планирует останавливаться - несколько всеукраинских сетей супермаркетов заявили о развитии собственных сервисов доставки", - рассказала пресс-служба.



Первый винный маркет компании Wine Wine также начал доставлять продукцию по Киеву.



"Баядера Групп" прогнозирует, что в апреле объемы продаж алкоголя всех категорий не будут существенно меняться и цены не поднимутся, хотя возможен рост продаж украинского вина в период празднования Пасхи.



При этом ожидается, что рост импорта немного приостановится.



Как сообщали Українські Новини, украинцы на карантине стали больше смотреть сериалов.



Кроме того, карантин существенно повлиял на две привычки украинцев.



Тем временем украинцы на карантине стали массово пользоваться видеосообщениями в Viber.