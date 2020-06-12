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12 июня 2020, пятница, 19:48 25 Карта
Кабмин 2020-06-12T20:15:01+03:00
Українські Новини
Кабмин предлагает вместо 21 района Кировоградской области сделать 4

Кабмин предлагает вместо 21 района Кировоградской области сделать 4

Кира Молчанова
Кабмин, Верховная Рада, Кировоградская область, Кропивницкий
Кропивницкий. Кировоградская область. Кplanetofhotels.com
Кропивницкий. Кировоградская область. Кplanetofhotels.com

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 4 укрупненных района в Кировоградской области вместо 21 нынешнего.

 Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

 Предлагается создать Головановский район (население 124,9 тыс. человек) с центром в Головановске, Кропивницкий (448,1 тыс.) с центром в Кропивницком, Новоукраинский (142,7 тыс.) с центром в Новоукраинке, Александрийский (229,8 тыс.) с центром в Александрии.

Кировоградская область. Скриншот: YouTube/КабминКировоградская область. Скриншот: YouTube/Кабмин

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предлагает Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних.

Кабинет министров предложил Верховной Раде создать 7 укрупненных районов в Харьковской области вместо 27 нынешних.


Также Кабинет Министров предложил Верховной Раде создать 8 укрупненных районов в Донецкой области вместо 18 нынешних.

Кроме того, президент Владимир Зеленский предлагает ликвидировать местные администрации и ввести префектов до марта 2021 года.

Тем временем Кабмин утвердил территории 1 470 теробщин в 24 областях.

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