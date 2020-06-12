Районы Херсонской области хотят укрупнить с 18 до 3

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 3 укрупненных района в Херсонской области вместо 18 нынешних.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

Предлагается создать Херсонский район (население 591,5 тыс. человек) с центром в Херсоне, Новокаховский (158,1 тыс.) с центром в Новой Каховке и Генический (122,4 тыс.) с центром в Геническе.

Херсонская область. Скриншот: YouTube/Кабмин

Как сообщают Украинские Новини, Кабмин предлагает создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних.

Уже есть предложения по укрупнению нескольких районов.

Кабинет министров предложил Верховной Раде создать 7 укрупненных районов в Харьковской области вместо 27 нынешних.

12 июня Кабинет Министров предложил Верховной Раде создать 8 укрупненных районов в Донецкой области вместо 18 нынешних.

Также Кабмин утвердил территории 1 470 теробщин в 24 областях.

Тем временем президент Владимир Зеленский предлагает ликвидировать местные администрации и ввести префектов до марта 2021 года.