В Кабмине предлагают из 19 районов Николаевской области сделать 4

Кабинет Министров на внеочередном заседании предлагает Верховной Раде создать 4 укрупненных района в Николаевской области вместо 19 нынешних.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

Предлагается создать Баштанский район (население 140,5 тыс. человек) с центром в Баштанке, Вознесенский район (182,5 тыс.) с центром в Вознесенске, Николаевский район (656,3 тыс.) с центром в Николаеве и Первомайский (151,8 тыс.) с центром в Первомайске.

Николаевская область. Скриншот: YouTube/Кабмин

Как сообщают Украинские Новини, Кабмин предлагает создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних.

Уже есть предложения по укрупнению нескольких районов.

Кабинет министров предложил Верховной Раде создать 7 укрупненных районов в Харьковской области вместо 27 нынешних.

12 июня Кабинет Министров предложил Верховной Раде создать 8 укрупненных районов в Донецкой области вместо 18 нынешних.

Также Кабмин утвердил территории 1 470 теробщин в 24 областях.

Тем временем президент Владимир Зеленский предлагает ликвидировать местные администрации и ввести префектов до марта 2021 года.