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12 июня 2020, пятница, 16:45 29
Кабмин 2020-06-12T17:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмин предлагает уменьшить количество районов в Запорожской области в 4 раза

Кабмин предлагает уменьшить количество районов в Запорожской области в 4 раза

Ирина Николенко
Кабмин, Верховная Рада, Запорожская область, Укрупнение районов
В Запорожской области сократят районы в 4 раза.Фото: kmu.gov.ua
В Запорожской области сократят районы в 4 раза.Фото: kmu.gov.ua

На внеочередном заседании Кабинета Министров, которое состоялось 12 июня, правительство предлагает Верховной Раде создать 5 укрупненных районов в Запорожской области вместо 20 нынешних. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

Предлагается создать Бердянский район (население 167,4 тыс. человек) с центром в Бердянске, Васильевский (188,7 тыс.) с центром в Васильевке, Запорожский (874,2 тыс.) с центром в Запорожье, Мелитопольский (286,6) с центром в Мелитополе, Пологовский (189) с центром в Пологах.

Кабмин предлагает создать 5 районов в Запорожской области вместо 20. Скриншот видео youtube/ КабминКабмин предлагает создать 5 районов в Запорожской области вместо 20. Скриншот видео youtube/ Кабмин

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде сократить районы в Киевской области с 25 нынешних до 5 укрупненных.

На внеочередном заседании Кабмин утвердил территории 1 470 территориальных общин в 24 областях за исключением Крыма.

Правительство предлагает создать 5 укрупненных районов в Винницкой области вместо 27: полный список районов.

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 3 укрупненных района в Черновицкой области вместо 11.

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