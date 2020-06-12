Кабмин предлагает уменьшить количество районов в Запорожской области в 4 раза

На внеочередном заседании Кабинета Министров, которое состоялось 12 июня, правительство предлагает Верховной Раде создать 5 укрупненных районов в Запорожской области вместо 20 нынешних. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини. Предлагается создать Бердянский район (население 167,4 тыс. человек) с центром в Бердянске, Васильевский (188,7 тыс.) с центром в Васильевке, Запорожский (874,2 тыс.) с центром в Запорожье, Мелитопольский (286,6) с центром в Мелитополе, Пологовский (189) с центром в Пологах. Кабмин предлагает создать 5 районов в Запорожской области вместо 20. Скриншот видео youtube\/ Кабмин Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде сократить районы в Киевской области с 25 нынешних до 5 укрупненных. На внеочередном заседании Кабмин утвердил территории 1 470 территориальных общин в 24 областях за исключением Крыма. Правительство предлагает создать 5 укрупненных районов в Винницкой области вместо 27: полный список районов. Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 3 укрупненных района в Черновицкой области вместо 11.