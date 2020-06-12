Власти предлагают сократить количество районов во Львовской области с 20 до 7

Кабинет Министров во время внеочередного заседания правительства предложил Верховной Раде создать 7 укрупненных районов во Львовской области вместо 20 нынешних. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

Предлагается создать Дрогобычский район (население 239 тыс. человек) с центром в Дрогобыче, Золочевский (163,3 тыс.) с центром в Золочеве, Львовский (1 124,4 тыс.) с центром во Львове, Самборский (227,7 тыс.) с центром в Самборе, Стрыйский (327,7 тыс.) с центром в Стрые, Червоноградский (233 тыс.) с центром в Червонограде, Яворовский (206,9 тыс.) с центров в Яворове.

Кабмин предлагает Раде создать 7 укрупненных районов во Львовской области. Скриншот видео youtube/ Кабмин

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предложил Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних.

Так, в Черновицкой области предлагают создать 3 района вместо 11 нынешних, в Винницкой области 5 вместо 27, а в Киевской предложили создать 6 районов вместо нынешних 25.