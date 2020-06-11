Рубль начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 11 июня

В четверг, 11 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 10 июня, упал на 2 копейки и составляет 3,33 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в четверг повысился на 5 копеек по сравнению с 10 июня и составляет 3,95 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 11 июня:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,33 3,95 Максимальный 3,79 5,00 Минимальный 2,30 3,78

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 10 июня на 5,28 коп. до 26,7272 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,17 коп. до 26,4847 UAH/USD.

А финансисты рассказали о том, что следует ожидать от курса в первый месяц лета.

Тем временем экономисты рассказали, с какими рисками может столкнуться украинская экономика для украинской экономики и как изменится курс гривны до 2023.

Также в мае денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 1,5% до 519,651 млрд гривен.