Рубль резко обвалился. Курс российской нацвалюты на 10 июня

В среду, 10 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 9 июня, упал на 3 копейки и составляет 3,35 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в среду также упал на 3 копейки по сравнению с 9 июня и составляет 3,90 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 10 июня:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,35 3,90 Максимальный 3,79 4,10 Минимальный 2,30 3,78

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 июня на 5,29 коп. до 26,7906 UAH/USD, курс покупки повысился на 6,37 коп. до 26,5335 UAH/USD.

Тем временем в мае денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 1,5% до 519,651 млрд гривен.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 июня, на 4,07 коп. до 26,6412 UAH/USD.