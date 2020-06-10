Рубль резко обвалился. Курс российской нацвалюты на 10 июня

В среду, 10 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 9 июня, упал на 3 копейки и составляет 3,35 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua. Средний курс продажи в среду также упал на 3 копейки по сравнению с 9 июня и составляет 3,90 гривен за 10 рублей. Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 10 июня: 10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,35 3,90 Максимальный 3,79 4,10 Минимальный 2,30 3,78 Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 июня на 5,29 коп. до 26,7906 UAH\/USD, курс покупки повысился на 6,37 коп. до 26,5335 UAH\/USD. Тем временем в мае денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 1,5% до 519,651 млрд гривен. Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 июня, на 4,07 коп. до 26,6412 UAH\/USD.