В мае денежная база выросла еще на 1,5%

В то время, как МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины, в мае денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 1,5% до 519,651 млрд гривен.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

С начала года денежная база увеличилась на 8,8% с 477,491 млрд гривен.

Денежная масса в мае выросла на 2,2% до 1 579,322 млрд гривен, а с начала года - на 9,8% с 1 438,311 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в мае увеличился на 4,1% до 435,138 млрд гривен, а с начала года объем наличных увеличился на 13,2% с 384,366 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в апреле денежная база выросла на 6,3%. Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в апреле увеличился на 7,3% до 417,727 млрд гривен, а с начала года объем наличных увеличился на 8,7% с 384,366 млрд гривен.

Также Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП Украины в январе-апреле на 5%.