подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
11.06.20 11:00 Пресс-конференция нового председателя Госэкоинспекции Андрея Малеваного

  • Новости
  • Экономика
  • После резкого подорожания доллар и евро снова начали падать. Курс валют на 11 июня
11 июня 2020, четверг, 10:27 636
Экономика 2020-06-11T10:27:47+03:00
Українські Новини
После резкого подорожания доллар и евро снова начали падать. Курс валют на 11 июня

После резкого подорожания доллар и евро снова начали падать. Курс валют на 11 июня

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 10 июня на 5,28 коп. до 26,7272 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,17 коп. до 26,4847 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 0,81 коп. до 29,6953 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,17 коп. до 30,2634 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,4847 26,7272 29,6953 30,2634 3,33 3,95
Максимальный 26,6300 27,1000 29,9500 30,7000 3,79 5,00
Минимальный 26,4000 26,6300 29,0000 30,0400 2,30 3,78

Как сообщали Українські Новини, финансисты рассказали о том, что следует ожидать от курса в первый месяц лета.

Кроме того, экономисты рассказали, с какими рисками может столкнуться украинская экономика для украинской экономики и как изменится курс гривны до 2023

Также в мае денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 1,5% до 519,651 млрд гривен.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют курс доллара Курс евро

Доллар продолжает падать. Курс валют на 11 июня...
Доллар и евро после обвала начали дорожать. Курс в...
Доллар продолжит снижаться. Аналитик дал прогноз к...
Доллар вырос в цене. Официальный курс валют на сре...
С начала эпидемии в Украине новый рекорд заболеваемости коронавирусом за сутки
В Киеве второй день подряд увеличивается количество больных коронавирусом
Новости
После резкого подорожания доллар и евро снова начали падать. Курс валют на 11 июня 10:27
К Стерненко пришла полиция и поведет его на вручение подозрения в СБУ, - СМИ 10:21
Самый дорогой кофе в моей жизни, — Ляшко прокомментировал админпротокол за нарушение карантина 10:11
Кипр открывает авиасообщение еще с пятью европейскими странами 10:05
В мае украинцы увеличили вклады в банках до 611 млрд гривен 09:59
больше новостей
"Укрзализныця" с 12 июня запускает еще один поезд дальнего следования 23:49
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но выше чем в европейских странах 12:52
Условий для путешествий украинцев за границу пока нет, — турагентство 15:58
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Апрельский рейтинг зарплат: кому из силовиков начислили самую большую сумму 12:20 Инфографика
больше новостей
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Украинские власти проигнорировали 100-летие аса-истребителя Ивана Кожедуба 13:59
Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты 12:42
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но выше чем в европейских странах 12:52
Порошенко сообщают о подозрении. Скриншот видео ГБР
Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении 17:26
больше новостей
Кабмину Шмыгаля сегодня исполнилось 100 дней: что успели сделать
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok