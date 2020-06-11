После резкого подорожания доллар и евро снова начали падать. Курс валют на 11 июня

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 10 июня на 5,28 коп. до 26,7272 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,17 коп. до 26,4847 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 0,81 коп. до 29,6953 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,17 коп. до 30,2634 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,4847 26,7272 29,6953 30,2634 3,33 3,95 Максимальный 26,6300 27,1000 29,9500 30,7000 3,79 5,00 Минимальный 26,4000 26,6300 29,0000 30,0400 2,30 3,78

Как сообщали Українські Новини, финансисты рассказали о том, что следует ожидать от курса в первый месяц лета.

Кроме того, экономисты рассказали, с какими рисками может столкнуться украинская экономика для украинской экономики и как изменится курс гривны до 2023.

Также в мае денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 1,5% до 519,651 млрд гривен.