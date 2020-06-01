В 40 городах США и Вашингтоне ввели комендантский час из-за массовых протестов

После того, как в США начались массовые протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, к чему причастны полицейские, беспорядки начались и у стен Белого дома, а в Вашингтоне и не менее 40 городах ввели комендантский час. На улицу вывели более полутора тысячи бойцов Национальной Гвардии, передают Українські Новини.

Около 22:00 часов вечера по местному времени в Вашингтоне у Белого Дома полицейские забросали протестующих, которых было около тысячи, шумовыми гранатами и применили слезоточивый газ. В ответ демонстранты ломали дорожные знаки и пластиковые заграждения и разожгли огонь посреди улицы. Некоторые вытащили американский флаг из соседнего дома и бросили его в огонь.

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На улицу Вашингтона вывели 1700 человек Национальной гвардии для помощи полицейским.

В то время еще один протест произошел на северо-западе округа Колумбия. Митингующие грабили магазины и супермаркеты, полицейские задержали нескольких человек.

Из-за протестов в Вашингтоне ввели комендантский час с 23:00 до 6:00 утра по местному времени. Также ввели и еще в 40 американских городах, включая Атланту, Чикаго, Денвер, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сиэтл.

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Раннее Українські Новини сообщали, президентские выборы в США назначены на 3 ноября 2020 года. Будущий кандидат в президенты США Джо Байден считает, что Дональд Трамп может отложить выборы. В то время, Дональд Трамп опровергает информацию об отсрочке президентских выборов.