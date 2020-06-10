Убитий Джордж Флойд і обвинувачений поліціянт працювали в одному нічному клубі і ворогували, – ЗМІ

Убивство афроамериканця Джорджа Флойда облетіло весь світ і змусило вийти на мітинги не тільки США, але і деякі країни Європи. Тим часом, інцидент обростає новими подробицями. Так, обвинувачений у вбивстві чоловіка, поліціянт Дерек Шовін, якого днями заарештували, виявився знайомим з Флойдом, і більш того, мав тривалий конфлікт з чоловіком. Про це повідомляє CBS News.

Як повідомляє відомство, Джордж Флойд і Дерек Шовін разом працювали в нічному клубі та відповідали за дотримання порядку.

В інтерв'ю виданню співробітник закладу Девід Пінні розповів, що Флойд і Шовін регулярно конфліктували.

"В основному причина в тому, що Дерек поводив себе надзвичайно агресивно в клубі з деякими клієнтами", - розповів чоловік.

Раніше власниця клубу Мая Сантамарія підтвердила, що вони працювали разом, але не знала, чи перетиналися чоловіки на роботі.

Подробиці відносин вбитого та обвинуваченого з'явилися після того, як звинувачення Шовіна підвищили з менш серйозного третього до другого ступеня.

При цьому адвокат Флойда наполягав, що той факт, що ці двоє працювали разом і знали один одного, є причиною підозрювати що вбивство було спеціальним. Він вимагав визнати це вбивством першого ступеня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше через масштабні мітинги в 40 містах США ввели комендантську годину.

Тим часом, у Лондоні почали зносити пам'ятники, які ображають почуття темношкірих.