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  • В Лондоне начали сносить памятники, оскорбляющие чувства темнокожих
10 июня 2020, среда, 20:02 42
Мир 2020-06-10T20:02:22+03:00
Українські Новини
В Лондоне начали сносить памятники, оскорбляющие чувства темнокожих

В Лондоне начали сносить памятники, оскорбляющие чувства темнокожих

Елизавета Кесельман
Великобритания, Памятники, Борьба с расизмом, раисзм
Расизм. Фото: pixabay
Расизм. Фото: pixabay

Митинги в США против расизма поддержали многие страны, которые также вышли на протесты, скандируя фразу "black lives matter". Тем временем, в Лондоне власти начали сносить памятники, которые оскорбляют чувства темнокожих. Об этом передает российская служба ВВС.

В частности, речь идет о памятниках и названий улиц в Лондоне, названных в честь людей, имевших отношение к работорговле, должны быть снесены или заменены. Такую идею выдвинул мэр Лондона Садик Хан.

Как отмечается, он создаст комиссию, которая оценит, насколько лондонские достопримечательности отражают многонациональное население и историю города.

Это заявление прозвучало после протестов в Бристоле, в ходе которых был снесен памятник работорговцу Эдварду Колстону.

Отмечается, что будут пересмотрены все достопримечательности столицы, включая мемориальные таблички, памятники, названия улиц и произведения уличного искусства - на предмет того, насколько они заслуживают народной памяти.

"Нелицеприятная правда состоит в том, что наш народ и наш город большой частью своего богатства обязаны работорговле, и это отражено в общественном пространстве. Но вклад, который внесли в жизнь нашей столицы другие сообщества, был вполне сознательно проигнорирован", –  сказал он.

Как сообщали Українські Новини, ранее плакаты с последними словами погибшего Джорджа Флойда подняли в небе над США. 

Кроме того, в США мятежники снесли памятник первооткрывателю Америки Колумбу и выбросили в озеро.

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