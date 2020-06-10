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10 червня 2020, середа, 18:35 10
Політика 2020-06-10T20:15:02+03:00
Українські Новини
Київські пляжі заполонили люди без масок

Київські пляжі заполонили люди без масок

Кира Молчанова
Пляж, Пляжі Києва, Метеорологічне літо
Київ. Міст на Труханів острів. Фото: Pixabay
Київ. Міст на Труханів острів. Фото: Pixabay

Офіційно столична влада ще не відкрила пляжний сезон, проте кияни вже заповнили пляжі.

Про це повідомляє видання "Сьогодні".

Ті, хто відпочивають, вже є на Оболоні та Трухановому острові всупереч рекомендаціям МОЗ, який ще не відкрив пляжі із-за недостатньо високої температури води.

Заповнили берега Дніпра купальники не дотримувалися масочний режим і не дотримувалися дистанції. За їх словами, дихати в маках в спеку важко, тому вони прийшли освіжатися у водойми.

Деякі купаються, попри те, що вода ще досить прохолодна.

Люди на пряжах Києва. Скріншот відео.Люди на пряжах Києва. Скріншот відео.

Купальники на пляжі не носять маски. Скріншот відео.Купальники на пляжі не носять маски. Скріншот відео.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська рада заявила про намір відкрити 14 пляжів та 18 зон відпочинку.

В Одесі Держпотребслужба закликає тимчасово відмовитися від купання в Чорному морі: вода там брудна.

Тим, хто все ж ризикне прийти на пляж, лікарі дають поради, як вберегтися від сонячних опіків.

Тим часом, метеорологічне літо прийшло в Київ з тритижневим запізненням.

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