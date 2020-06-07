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07 июня 2020, воскресенье, 18:46 91
Общество 2020-06-07T18:46:28+03:00
Українські Новини
Позже на три недели: метеорологи официально подтвердили приход лета

Позже на три недели: метеорологи официально подтвердили приход лета

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Метеорологи, Лето, синоптики, Метеорологическое лето, лето-2020
Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

В то время, как начало календарного лета совпало с резким похолоданием до мороза и снега в некоторых областях Украины, метеорологическое лето пришло в Киев с трехнедельным опозданием. В четверг, 4 июня, был зафиксирован последний день метеорологической весны — среднесуточная температура воздуха составила +13,6°.

По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, метеорологическая весна длилась с 10 февраля и составила 116 дней.

В то же время, среднесуточная температура в Киеве уже в пятницу составляла +16,5 градусов.

Таким образом, в этом году метеорологическое лето началось на три недели позже климатического срока. За 140 лет еще позже лето приходило в Киев только в 1990 и 2001 годах.

Украинский гидрометцентр прогнозирует, что температура воздуха в Украине и дальше будет повышаться. 

В то время, на Троицу в Украине ударила аномальная жара.

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