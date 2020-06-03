На пляжах Одессы лучше не купаться: черноморская вода не соответствует санитарным нормам

А Киеве пляжный сезон еще не начался, да и погода в столице не располагает к купанию. Но в Одессе Госпотребслужба призывает временно отказаться от купания в Черном море. В ходе проверки, проведенной ГУ "Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" оазалось, что вода недостаточно чистая и безопасная.

Пробы воды были отобраны 25-26 мая во всех определенных контрольных точках Одессы. В результате оказалось, что "морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям".

В сообщении предупреждают, что в воде лучше не купаться "до особого распоряжения", чтобы не заразиться и не допустить эпидемии болезней, которые передаются водным путем.

Как сообщали Українськi Новини, медик, представитель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Наталья Кожан не поддерживает намерение Министерства здравоохранения разрешить открытие пляжей. Она полагает, что люди не будут соблюдать номры безопасности.

Тем не менее, в Киеве намерены открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха. С их списком можно ознакомиться в интернете.