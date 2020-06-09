Как правильно загорать и уберечься от солнечных ожогов, – советы медиков

В то время, как в Украине началось метеорологическое лето, украинцы начали планировать отпуск, но чтобы отдых не превратился в трагедию, нужно заранее позаботиться о средствах для безопасного загара. Українські Новини собрали главные средства, которые помогут избежать солнечных ожогов.

Вследствие солнечных лучей может развиться заболевания – фотодерматоз. Он проявляется в виде покраснения и воспаления кожи. Более сильное воспаление проявляется через 10-12 часов и держится 4-5 дней – это ожог первой степени. Симптомы: покраснение и воспаление кожи, жар, зуд, боль в области покраснения, общая слабость, головная боль, бессонница, потеря аппетита.

Кроме того, загар может привести к ожогам I-III степеней. В результате ухудшается общее состояние организма, а сильные ожоги могут привести даже к омертвению кожи. Также медики отмечают, что солнечные ожоги, полученные во взрослом возрасте, повышают риск развития рака кожи.

Средства против ожогов

Если кожа очень светлая, нужно наносить солнцезащитный крем с SPF (фактор защиты от лучей) не менее 50. Если кожа не такая чувствительная, то в первые дни можно использовать с SPF 50, а затем 30.

На пляже под лучами солнца нужно обновлять солнцезащитное средство один раз в 1,5-2 часа.

Крем наносить за 30 минут до выхода и непосредственно перед выходом.

После выхода из воды нужно повторно нанести крем на кожу.

Детям нужно наносить крем с минимальным солнцезащитным фактором 30.

Также можно принять холодный душ или ванну, чтобы снизить температуру кожи. Если вода вызывает дискомфорт, то лучше сделать компрессы из полотенца.

На пораженную кожу нужно наносить охладительные увлажняющие средства на водной основе. Однако, в составе средства не должно быть спирта, он будет раздражать кожу.

Также можно использовать лосьоны с витамином В5-пантенолом, маслом карите и цинком в составе. Увлажнять пораженную кожу нужно 3-5 раз в день.

Если возникает головная боль, тошнота или повышается температура, это могут быть признаки теплового удара. В этом случае нужно обращаться к врачу.

Как правильно загорать

Чтобы получить красивый загар и уберечься от солнечных ожогов, нужно соблюдать несколько правил. Врачи рекомендуют принимать солнечные ванны в период с 8 до 11 утра и с 16 до 19 вечера.

Также врачи предостерегают, от прямых солнечных лучей следует оберегать детей до 3-летнего возраста. Даже если ребенок находится в тени, следует наносить каждые 2 часа на кожу солнцезащитный крем.

Также нужно пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания организма.

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