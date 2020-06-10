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10 июня 2020, среда, 13:32 517
Силовые структуры 2020-06-10T13:33:00+03:00
Українські Новини
В Черновицкой области иностранец пытался ограбить дом и ранил двоих полицейских

В Черновицкой области иностранец пытался ограбить дом и ранил двоих полицейских

Елена Новикова
Стрельба, Травма, задержание правонарушителя, Нацполиция, огнестрельное ранение

В Черновицкой области иностранец при попытке ограбления частного дома ранил двоих полицейских. Подозреваемый и полицейские находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь, в то время, как 9 июня правоохранители задержали на взятке проректора киевского университета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции. 

Так, сообщается, что оперативники управления стратегических расследований получили информацию о том, что готовится разбойное нападение на частный дом местного жителя. Во время ее отработки информация подтвердилась.

"Выяснилось, что 36-летний гражданин другой страны, в 2010 году был приговорен к 11-ти годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений на территории Одесской области, в том числе и разбойного нападения", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время следствия установлено, что злоумышленник готовится к преступлению, в частности — разбойного нападения на частный дом. По информации правоохранителей, мужчина мог быть вооружен, поэтому для его задержания привлекли спецподразделение КОРД.

Иностранец пытался устроить разбойное нападение на частный дом. Фото: НацполицияИностранец пытался устроить разбойное нападение на частный дом. Фото: Нацполиция

Задержание нападающего проводилось в рамках расследования уголовного производства, начатого по части 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области, следователи следственного управления областной полиции за процессуального руководства прокуратуры области и за силовой поддержки КОРД устроили засаду в доме местного жителя.

"Ночью, с 9 на 10 июня, нападающий проник в дом через окно подвального помещения. Когда он услышал фразу: "Работает полиция", сразу попытался скрыться и начал стрелять в спецназовцев, в результате чего двое получили огнестрельные ранения. Чтобы задержать нападавшего, полицейским пришлось применить оружие: правонарушитель получил ранения бедра", — добавили в сообщении.

Огнестрельное оружие. Фото: НацполицияОгнестрельное оружие. Фото: Нацполиция

Сейчас полицейских с огнестрельными ранениями головы и голени и злоумышленника с ранением бедра госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

Как сообщали Українські Новини, 29 мая в Броварах произошла масштабная перестрелка.

Министерство внутренних дел аннулировало лицензии 4 охранным фирмам, работники которых участвовали в перестрелке в Броварах. Также одному из организаторов перестрелки сообщили о подозрении в хулиганстве.

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