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09 июня 2020, вторник, 20:38 45
Силовые структуры 2020-06-09T21:15:01+03:00
Українські Новини
В Киеве задержали проректора университета на взятке в 220 тысяч гривен

В Киеве задержали проректора университета на взятке в 220 тысяч гривен

Елена Новикова
Университет, Нацполиция, Подозрение во взяточничестве, Взятка, Проректор
Проректора столичного университета задержали на взятке. Фото: Нацполиция
Проректора столичного университета задержали на взятке. Фото: Нацполиция

Во вторник, 9 июня, в Киеве правоохранители задержали проректора частного университета, который требовал взятку в 224 тыс. гривен, в то время, как обыски в главном корпусе Киевского национального университета им. Шевченко не были связаны с коррупцией.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

"Правоохранители установили, что за вступление иностранцев в университет и решение вопроса о получении виз, дающих им разрешение для въезда на территорию Украины, педагог требовал 224 000 гривен неправомерной выгоды", - говорится в нем.

Отмечается, что в данный момент проводятся следственные действия и решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщали Українські Новини, в список лучших ВУЗов мира попали шесть украинских университетов.

Также сообщалось о том, что в 2020 год резко вырастут цены на контрактную форму обучения в украинских университетах.

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