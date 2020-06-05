МВД аннулировало лицензии охранным фирмам, которые участвовали в перестрелке в Броварах

Министерство внутренних дел аннулировало лицензии 4 охранным фирмам, работники которых участвовали в перестрелке в Броварах Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.



"Следователи Национальной полиции, в рамках расследования уголовных производств о стрельбе в Броварах, обратились в Министерство внутренних дел для проведения проверки деятельности четырех столичных охранных фирм, работники которых, по информации досудебного расследования, являются участниками стрельбы в Киевской области", - говорится в нем.



Указано, что приказами министерства полностью аннулированы лицензии на осуществление охранной деятельности ООО "Профохрана"", ООО "Охранная группа "Киев-центр", ООО "ДВ-Секьюрити", ООО "Охранная группа "Форт-3".



Подчеркнуто, что согласно следствию, лица, имеющие отношение к указанным охранным фирмам, неоднократно привлекались к участию в массовых мероприятиях, где применялись незаконные действия.



Как сообщали Українськi Новини, 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка из-за конфликта между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.



Ранее полиция провела обыски и искала соорганизатора перестрелки в Броварах.