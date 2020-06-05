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05 июня 2020, пятница, 16:38 289
Силовые структуры 2020-06-05T17:15:02+03:00
Українські Новини
МВД аннулировало лицензии охранным фирмам, которые участвовали в перестрелке в Броварах

МВД аннулировало лицензии охранным фирмам, которые участвовали в перестрелке в Броварах

Валерия Драгомирова
МВД, Лицензия, Бровары, Перестрелка в Броварах, Охранная фирма
Перестрелка в Броварах. Фото: Facebook/Ігор Сапожко
Перестрелка в Броварах. Фото: Facebook/Ігор Сапожко

Министерство внутренних дел аннулировало лицензии 4 охранным фирмам, работники которых участвовали в перестрелке в Броварах Киевской области. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"Следователи Национальной полиции, в рамках расследования уголовных производств о стрельбе в Броварах, обратились в Министерство внутренних дел для проведения проверки деятельности четырех столичных охранных фирм, работники которых, по информации досудебного расследования, являются участниками стрельбы в Киевской области", - говорится в нем. 

Указано, что приказами министерства полностью аннулированы лицензии на осуществление охранной деятельности ООО "Профохрана"", ООО "Охранная группа "Киев-центр", ООО "ДВ-Секьюрити", ООО "Охранная группа "Форт-3".

Подчеркнуто, что согласно следствию, лица, имеющие отношение к указанным охранным фирмам, неоднократно привлекались к участию в массовых мероприятиях, где применялись незаконные действия.

Как сообщали Українськi Новини, 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка из-за конфликта между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Ранее полиция провела обыски и искала соорганизатора перестрелки в Броварах. 

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