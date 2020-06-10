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10 червня 2020, середа, 13:32 12
Силові структури 2020-06-10T14:30:02+03:00
Українські Новини
У Чернівецькій області іноземець при спробі пограбувати будинок поранив двох поліцейських

У Чернівецькій області іноземець при спробі пограбувати будинок поранив двох поліцейських

Елена Новикова
Національна поліція України, Нацполіція, пограбування, Чернівецька область

У Чернівецькій області іноземець при спробі пограбування приватного будинку поранив двох поліцейських. Підозрюваний і поліцейські перебувають у лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу, тоді як 9 червня правоохоронці затримали на хабарі проректора київського університету.

Про це зазначається в повідомленні прес-служби Нацполіції.

Так, повідомляється, що оперативники управління стратегічних розслідувань отримали інформацію про те, що готується розбійний напад на приватний будинок місцевого жителя. Під час відпрацювання інформація підтвердилася.

"З'ясувалося, що 36-річний громадянин іншої країни у 2010 році був засуджений до 11-ти років позбавлення волі за скоєння тяжких злочинів на території Одеської області, в тому числі і розбійного нападу", — сказано в повідомленні.

Також наголошується, що під час слідства встановлено, що зловмисник готується до злочину, зокрема — розбійного нападу на приватний будинок. За інформацією правоохоронців, чоловік міг бути озброєний, тому для його затримання залучили спецпідрозділ КОРД.

Іноземець намагався влаштувати розбійний напад на приватний будинок. Фото: НацполицияІноземець намагався влаштувати розбійний напад на приватний будинок. Фото: Нацполиция

Затримання нападника проводилося в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області, слідчі слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області та за силової підтримки КОРД влаштували засідку в будинку місцевого жителя.

"Вночі з 9 на 10 червня, нападник проник в будинок через вікно підвального приміщення. Коли він почув фразу: "Працює поліція", відразу спробував сховатися і почав стріляти у спецназівців, в результаті чого двоє отримали вогнепальні поранення. Щоб затримати нападника, поліцейським довелося застосувати зброю: правопорушник отримав поранення стегна", — додали в повідомленні.

Вогнепальна зброя. Фото: НацполицияВогнепальна зброя. Фото: Нацполиция

Зараз поліцейських з вогнепальними пораненнями голови і гомілки і зловмисника з пораненням стегна госпіталізували, їм надається медична допомога.

Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Як повідомляли Українські Новини, 29 травня у Броварах сталася масштабна перестрілка.

Міністерство внутрішніх справ анулювало ліцензії 4 охоронних фірм, працівники яких брали участь у перестрілці в Броварах. Також одному з організаторів перестрілки повідомили про підозру у хуліганстві.

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