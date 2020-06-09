Одному из организаторов перестрелки в Броварах сообщили о подозрении в хулиганстве

Полиция сообщила одному из организаторов перестрелки в Броварах Киевской области о подозрении в хулиганстве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Сейчас одному из организаторов заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. Следственные действия продолжаются", - сказано в нем.

Отмечается, что утром 9 июня оперативники управления стратегических расследований Нацполиции в Киевской области, следователи следственного управления областной полиции совместно с прокуратурой и полком особого назначения одновременно начали проведение санкционированных обысков.

Мероприятия проводились в местах возможного проживания организаторов и участников перестрелки в Броварах, а также в офисных помещениях.

По результатам следственных действий правоохранители изъяли различное оружие, патроны различного калибра, ножи, черновые записи.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство внутренних дел аннулировало лицензии 4 охранным фирмам, работники которых участвовали в перестрелке в Броварах.



Ранее полиция провела обыски и искала соорганизатора перестрелки в Броварах.