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09 июня 2020, вторник, 17:51 11
Силовые структуры 2020-06-09T18:00:01+03:00
Українські Новини
Одному из организаторов перестрелки в Броварах сообщили о подозрении в хулиганстве

Одному из организаторов перестрелки в Броварах сообщили о подозрении в хулиганстве

Валерия Драгомирова
перестрелка, Хулиганство, Бровары, подозрение, Перестрелка в Броварах
Задержание в Броварах. Фото:@AvakovArsen
Задержание в Броварах. Фото:@AvakovArsen

Полиция сообщила одному из организаторов перестрелки в Броварах Киевской области о подозрении в хулиганстве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Сейчас одному из организаторов заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. Следственные действия продолжаются", - сказано в нем.

Отмечается, что утром 9 июня оперативники управления стратегических расследований Нацполиции в Киевской области, следователи следственного управления областной полиции совместно с прокуратурой и полком особого назначения одновременно начали проведение санкционированных обысков.

Мероприятия проводились в местах возможного проживания организаторов и участников перестрелки в Броварах, а также в офисных помещениях.

По результатам следственных действий правоохранители изъяли различное оружие, патроны различного калибра, ножи, черновые записи.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство внутренних дел аннулировало лицензии 4 охранным фирмам, работники которых участвовали в перестрелке в Броварах.


Ранее полиция провела обыски и искала соорганизатора перестрелки в Броварах. 

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