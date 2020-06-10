В Украине дефицит врачей-эпидемиологов составляет почти 50%, - Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что дефицит врачей-эпидемиологов во время эпидемии коронавируса в Украине составляет 48%, вирусологов - 41%.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Дефицит врачей-эпидемиологов в областных лабораторных центрах составляет 48%, врачей-лаборантов - 51%, врачей-вирусологов - 41%", - сказал он.

По словам министра, планируется переучивать врачей, чтобы обеспечить минимальную потребность в эпидемиологах, вирусологах и врачах-лаборантах.

Как сообщали Українськi Новини, в эпидемию коронавируса Министерство здравоохранения констатирует дефицит в Украине врачей некоторых специализаций, в том числе семейных врачей, рентгенологов, инфекционистов.

Также заболевший коронавирусом врач вместо надбавки к зарплате получил открытку с благодарностью от Елены Зеленской. Отметим, во время эпидемии в Украине заболели коронавирусом больше 5 тысяч медработников.

Тем временем в МОЗ разработают новые тарифы на медуслуги из-за медреформы.