подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 июня 2020, среда, 14:25 838
Медицина 2020-06-10T15:00:03+03:00
Українські Новини
В Украине дефицит врачей-эпидемиологов составляет почти 50%, - Минздрав

В Украине дефицит врачей-эпидемиологов составляет почти 50%, - Минздрав

Анна Рудык
Врачи, Минздрав, Эпидемиологи, дефицит врачей
Минздрав Украины. Фото: gordonua.com
Минздрав Украины. Фото: gordonua.com

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что дефицит врачей-эпидемиологов во время эпидемии коронавируса в Украине составляет 48%, вирусологов - 41%.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Дефицит врачей-эпидемиологов в областных лабораторных центрах составляет 48%, врачей-лаборантов - 51%, врачей-вирусологов - 41%", - сказал он. 

По словам министра, планируется переучивать врачей, чтобы обеспечить минимальную потребность в эпидемиологах, вирусологах и врачах-лаборантах.

Как сообщали Українськi Новини, в эпидемию коронавируса Министерство здравоохранения констатирует дефицит в Украине врачей некоторых специализаций, в том числе семейных врачей, рентгенологов, инфекционистов.   

Также заболевший коронавирусом врач вместо надбавки к зарплате получил открытку с благодарностью от Елены Зеленской. Отметим, во время эпидемии в Украине заболели коронавирусом больше 5 тысяч медработников.  

Тем временем в МОЗ разработают новые тарифы на медуслуги из-за медреформы. 

Больше новостей о: Врачи Минздрав Эпидемиологи дефицит врачей

Заболевший коронавирусом врач вместо надбавки к за...
В Украине количество госпитализированых с COVID-19...
Коронавирус может никогда не исчезнуть, даже с поя...
В Украине дефицит семейных врачей, инфекционистов ...
Подозрение Порошенко касается незаконного назначения замглавы Службы внешней разведки
Коронавирус в Киеве. После резкого падения количество новых инфицированных снова начало расти
Новости
Германия посоветовала не ездить в Украину до осени 15:02
Кабмин планирует в июле подписать соглашение, которое разблокирует аэропорт "Ужгород" 14:57
Украина обязалась перед МВФ выставить на приватизацию ОПЗ, "Центрэнерго" и еще несколько госкомпаний 14:53
Обновление дорожной навигации. Фото: a3.kyiv.ua
На дорогах появились новые дорожные знаки: где и что означают 14:29
В Украине дефицит врачей-эпидемиологов составляет почти 50%, - Минздрав 14:25
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Доллар продолжает падать. Курс валют на 9 июня 05:00
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
"Укрзализныця" с 12 июня запускает еще один поезд дальнего следования 23:49
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Украинские власти проигнорировали 100-летие аса-истребителя Ивана Кожедуба 13:59
больше новостей
Киев стал 12-м в мировом рейтинге пробок и приблизился к чемпионству по их демографической "странности"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok