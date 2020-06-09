Заболевший коронавирусом врач вместо надбавки к зарплате получил открытку с благодарностью от Елены Зеленской

В то время, как министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в апреле всем медикам выплатили 300%-ые надбавки по борьбе с коронавирусом, врач Виталий Денисюк, который перенес коронавирусную инфекцию, не получил никаких доплат, так как работает ортопедом-травматологом. Вместо этого, первая леди Елена Зеленская прислала ему открытку с благодарностью, об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Открытка с благодарностью возмутила врача Виталия Денисюка, который перенес коронавирус, и он опубликовал об этом пост на своей странице в Facebook.

Скриншот Facebook/Vitalii Denysiuk

После этого Владимир Зеленский сообщил журналистам, что медик поступил неэтично и оскорбительно. Доплата ему была не положена, так как людей от коронавируса он не спасал.

Как сообщает издание "Страна", Виталий Денисюк рассказал, что заразился на работе. Также негативно реагировать на слова президента он не может. Кроме того, администрация больницы в которой работает сообщила, что врач заразился не на работе.

Со слов Виталия Денисюка, во время пандемии сложно зафиксировать, что факт заражения произошел не в больнице.

После того, как врач получил открытку от первой леди, ему показалось, что это розыгрыш. Такая благодарность в период нехватки денег воспринимается неоднозначно.

Также он сообщил, что его коллеги, которые переболели коронавирусом, тоже получили открытки, но он единственный, кто написал об этом в Facebook.

Открытка с благодарностью. Фото: Facebook/Vitalii Denysiuk

Ранее Українські Новини сообщали, во время эпидемии в Украине заболели на коронавирус 5 тысяч медработников.

8 июня в Украине зафиксировали 394 новых случаев заражения, всего заболели коронавирусом окло 27 856 человек.