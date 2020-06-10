После угрозы силового привода Порошенко сам явился на допрос в ГБР

Бывший Президент Петр Порошенко, коллекцию картин которого в музее Гончара арестовал суд, самостоятельно явился на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом Українським Новинам сообщил представитель ГБР. "Он пришел", - сказал собеседник агентства. Представитель ГБР уточнил, что экс-президент явил на допрос самостоятельно, то есть к нему не применялся принудительный привод. Допрос запланирован на 11:00. Как сообщали Українськi Новини, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова готова при наличии оснований и достаточных доказательств подписать подозрение бывшему Президенту Петру Порошенко. Ранее в ГБР сообщили, если Петр Порошенко не явится на допрос 29 мая, к нему применят силовой привод. Также экс-президент Украины Петр Порошенко проходит свидетелем по делу о незаконном вывозе из Украины 43 картин известных художников, которое расследует ГБР. Полотна скрыли от таможенного контроля.