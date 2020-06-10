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10 июня 2020, среда, 11:40 935
Судебная власть 2020-06-10T11:42:11+03:00
Українські Новини
После угрозы силового привода Порошенко сам явился на допрос в ГБР

После угрозы силового привода Порошенко сам явился на допрос в ГБР

Анна Рудык
Допрос, ГБР, Петр Порошенко, допрос Порошенко

Бывший Президент Петр Порошенко, коллекцию картин которого в музее Гончара арестовал суд, самостоятельно явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель ГБР.

"Он пришел", - сказал собеседник агентства.

Представитель ГБР уточнил, что  экс-президент явил на допрос самостоятельно, то есть к нему не применялся принудительный привод.

Допрос запланирован на 11:00.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова готова при наличии оснований и достаточных доказательств подписать подозрение бывшему Президенту Петру Порошенко.

Ранее в ГБР сообщили, если Петр Порошенко не явится на допрос 29 мая, к нему применят силовой привод.

Также экс-президент Украины Петр Порошенко проходит свидетелем по делу о незаконном вывозе из Украины 43 картин известных художников, которое расследует ГБР. Полотна скрыли от таможенного контроля.

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