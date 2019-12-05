ГБР готовит проект подозрения по скандальному назначению Семочко замглавы Службы внешней разведки

Госбюро расследований готовит проект подозрения по незаконному назначению Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Об этом журналистам сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

"Мы практически на завершающем этапе расследования. Речь идет о подготовке проекта подозрения... по незаконному назначению на должность Семочко", - сказал он.

Труба не уточнил, кому именно будет сообщено о подозрении.

Как сообщали Українськi Новини, суд разрешил ГБР изъять в Офисе Президента оригиналы указов бывшего Президента Петра Порошенко о назначении и увольнении первого замглавы Службы внешней разведки Семочко.

Также ГБР разрешили изъять в СБУ копии всех деклараций экс-разведчика Семочко.

ГБР расследует дело против Семочко.



Следователи СБУ открыли уголовное производство по факту возможной госизмены Семочко, так как контрразведка обнаружила у его жены российское гражданство.



В марте НАБУ закрыло дело против Семочко о незаконном обогащении.