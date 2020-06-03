ГБР вызывает Порошенко на допрос 10 июня по делу Джо Байдена

После того, как экс-президента Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) 29 мая, его снова вызывают в ГБР 10 июня. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ведомства.

Петр Порошенко вызывается в качестве свидетеля по делу о прослушивании его разговоров с экс-вице-президентом США Джо Байденом.

Допрос запланирован на 11:00.

Как сообщали Українськi Новини, ранее адвокаты Порошенко заявили, что он не явится на допрос 29 мая (​​по делу, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, состоящей из 43 картин) из-за не предусмотренного законом способа извещения о вызове.

Также в ГБР сообщили, если Петр Порошенко не явится на допрос 29 мая, к нему применят силовой привод.

Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит свидетелем по делу о незаконном вывозе из Украины 43 картин известных художников, которое расследует ГБР. Полотна скрыли от таможенного контроля.