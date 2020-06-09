Після відкриття кордонів для туристів багато країн зберігають практику 14-денного карантину, - МЗС

Багато іноземні держави, які відкривають кордони для мандрівників, вимагають проходження туристами 14-денної обсервації.

Про це Міністерство закордонних справ повідомило у відповідь на запит Українських Новин.

"Більшість країн планують поступове відкриття кордонів і відновлення міжнародного транспортного сполучення. Вирішальним чинником для відкриття кордонів тих чи інших країн для іноземних туристів є розвиток епідемічної ситуації в таких країнах. Важливе значення має можливість країни забезпечити заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції. Багато країн продовжують практику 14-денного карантину для всіх мандрівників з-за кордону", - повідомила пресслужба.

Агентство запросило у МЗС інформацію щодо правил в'їзду для українців в Туреччину і Грецію в умовах пандемії коронавірусу, оскільки перша вже вирішила відкрити свої кордони для іноземних туристів і відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня, а друга висловила готовність відновити сполучення з Україною з 1 липня за умови стабільної епідеміологічної ситуації в двох країнах.

Зовнішньополітичне відомство не змогло відповісти на це питання і порекомендувало звертатися безпосередньо до турецького і грецького посольств в Україні, або до українських посольств в цих країнах.

"Кожна іноземна держава самостійно визначає правила в'їзду і перебування іноземців на своїй території. Більше інформації про такі вимоги і рекомендації ви можете дізнатися в посольстві або консульстві України в країні, або в дипломатичному представництві такої держави в Україні", - відповіло МЗС.

Агентство намагається зв'язатися із зазначеними дипломатичними установами для з'ясування умов в'їзду в відповідні країни.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ми розповідали, куди в Європі можна полетіти цього літа.

Тим часом, за пандемії коронавірусу і закриття країн світу на карантин, зріс попит на внутрішній туризм в Україні у літньому сезоні 2020 року.

Президент Володимир Зеленський навіть пообіцяв зниження вартості готелів для розвитку внутрішнього туризму.