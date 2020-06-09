До "Борисполя" снова будет ходить поезд-экспресс, но по сокращенному расписанию

Пока авиакомпании возобновляют перелеты в Украину и из нее, акционерное общество "Укрзализныця" решила частично возобновить курсирование экспресса по маршруту "Киев - аэропорт "Борисполь" с 15 июня.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал временно исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик, передают Українськi Новини.

"Относительно экспресса в международный аэропорт "Борисполь" - на первом этапе мы частично возобновляем его следование с 15 июня, а с увеличением количества авиарейсов будем увеличивать и количество рейсов экспресса в сутки", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин решил возобновить внутренние авиаперелеты с 5 июня, международные - с 15 июня.

"Укрзализныця" с 17 марта приостановило курсирование экспресса по маршруту "Киев - аэропорт "Борисполь".

Сразу несколько стран готовятся возобновить авиасообщение с Украиной. Большая часть из них сделает это в конце июня или начале июля.

Авиакомпания SkyUp не планирует повышать стоимость билетов после возобновления регулярных рейсов.