подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
16 марта 2020, понедельник, 18:20 92
Общество 2020-03-16T18:21:12+02:00
Українські Новини
Экспресс "Киев-Борисполь" завтра приостанавливает движение

Экспресс "Киев-Борисполь" завтра приостанавливает движение

Ольга Фандорина
Карантин, Экспресс, Бориспольский экспресс, карантин в Украине
Бориспольский экспресс. Фото: Укрзализныця
Бориспольский экспресс. Фото: Укрзализныця

Акционерное общество "Укрзализныця" с 00:00 17 марта приостановит курсирование экспресса по маршруту "Киев - международный аэропорт "Борисполь".

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Это связано с падением пассажиропотока, что вызвано прекращением авиационного сообщения с другими странами.

"Укрзализныця" напоминает, что внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение сейчас осуществляется в штатном режиме согласно графику.

Международные железнодорожные грузовые перевозки, согласно решению правительства, продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский просит Министерство инфраструктуры запретить с 12:00 18 марта работу метрополитенов, а также железнодорожного, авиационного и автобусного межгородского пассажирского сообщения.

За сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).

Мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые, также заведения закрываются в других городах.

Больше новостей о: Карантин Экспресс Бориспольский экспресс карантин в Украине

Больницы останавливают все операции. Разрешены тол...
10 пассажиров - в маршрутку, 20 - в троллейбус и т...
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "...
Сегодня годовщина открытия скандального Бориспольс...
Зеленский обратился к украинцам о временных мерах из-за карантина: полное обращение
Коболев остается еще на 4 года – контракт продлен
Новости
Шокину отказали в восстановлении в должности генпрокурора 19:19
Столар обратился к Кличко с призывом отменить ярмарки и дезинфицировать общественные места 18:52
Skyup планирует вернуть из Египта украинских туристов 18:42
Евросоюз ограничил въезд на свою территорию на 30 дней 18:40
Экспресс "Киев-Борисполь" завтра приостанавливает движение 18:20
больше новостей
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Коронавирус. Фото: Информатор
В 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус 15:40 Инфографика
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Две сотрудницы киевского детского сада контактировали с погибшей от коронавируса женщиной 20:41 Документ
больше новостей
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины 08:15
Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены 00:08
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе 16:44
больше новостей
Болгария экстрадировала подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина в Украину
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok