SkyUp возобновит авиарейсы после карантина с меньшей частотой

Авиакомпания SkyUp не планирует повышать стоимость билетов после возобновления регулярных рейсов в то время, как Ryanair летом возобновит 24 из 47 маршрутов из Украины.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба авиакомпании.

"По стоимости билетов - пока не планировали повышать цены. Однако куда будем летать и какой будет полетная программа, пока неизвестно", - сказали в SkyUp.

Пресс-служба отметила, что при перебронировании билетов на более поздние даты пассажиру доплачивать не нужно, даже если тариф не предусматривает изменения даты билета.

Согласно сообщению на сайте компании, с 15 июня возобновление полетов будет с меньшими объемами и частотой, чем планировалось до вспышки коронавируса.

Отмечается, что восстановление и наращивание маршрутной сети во многом зависит от того, как быстро другие, прежде всего европейские, страны будут готовы восстанавливать авиасообщение с Украиной.

При этом для возобновления внутренних авиаперевозок компании необходима помощь государства, в частности отмена НДС, для сохранения доступных цен на билеты и расширения географии полетов.

С учетом отсутствия официальных сообщений о возможных ограничениях на въезд по состоянию на 28 мая, в продаже доступны билеты с вылетом начиная с 23 июня в Испанию, Болгарию, Францию, Чехию, Италию, Армению, Португалию, Албанию, Израиль.

Направления Кипр, Грузия и Греция недоступны до 30 июня, согласно решениям правительств этих стран по ограничению въезда иностранцев.

Пресс-служба заявила, что с 13 марта по 24 мая сотрудники контакт-центра получили и обработали 252 тыс. обращений, однако невозможно выделить, какие из них касались возвращения средств и какой процент из них был удовлетворен.

Как сообщали Українськi Новини, Украина планирует возобновить авиасообщение в июле. Некоторые авиакомпании уже открыли продаж авиабилетов.

Тем временем, лоукостер Ryanair будет возвращать деньги за отмененные авиарейсы от 3 до 6 месяцев.