Летом Ryanair планирует возобновить только половину маршрутов из Украины. Перечень

В то время, как Украина планирует в июне возобновлять авиасообщение, лоукострер Ryanair намерен возобновить летом полеты только по 24 из 47 украинских маршрутов. Об этом свидетельствует анализ обновленного расписания лоу-коста, пишет avianews.com. Перезапуск 17 направлений перенесен на зимний сезон 2020\/2021 годов, который начнется в конце октября, еще шесть направлений полностью изъяты из продажи на момент исследования. Из Киева летом Ryanair планирует летать по 15 маршрутам из 25, из Львова — по трем из семи, из Одессы — по четырем из семи, из Харькова — по одному из пяти и из Херсона — по одному из трех. Из продажи изъяты по два маршрута из Киева и Львова и по одному из Харькова и Херсона. Почти все восстановленные летом маршруты будут обслуживаться с частотой два раза в неделю. Полеты один раз в неделю будут выполняться на линиях из Киева в Пафос и Валенсию, из Львова в Дюссельдорф-Веце. Три раза в неделю Ryanair будет летать из Киева в Вену, четыре раза в неделю — из Киева в Штутгарт. Информацию о дате перезапуска рейсов следует рассматривать как планы авиакомпании, которые могут быть скорректированы в связи с ограничениями разных стран. Например, Ryanair хочет возобновить полеты из Киева в Испанию в июне, однако испанское правительство планирует снять ограничения на въезд иностранных туристов только с 1 июля. Даты перезапуска рейсов Ryanair из Киева: Вена: июль, 3 раза в неделю София: конец октября Пафос: июль, 1 раз в неделю Берлин: июнь, 2 раза в неделю Дюссельдорф-Веце: продажи закрыты Франкфурт-Хан: конец октября Карлсруе\/Баден-Баден: конец октября Нюрнберг: продажи закрыты Штутгарт: август, 4 раза в неделю Афины: июль, 2 раза в неделю Дублин: июль, 2 раза в неделю Вильнюс: июль, 2 раза в неделю Быдгощ: конец октября Гданьск: июль, 2 раза в неделю Катовице: июль, 2 раза в неделю Краков: июль, 2 раза в неделю Познань: конец октября Варшава-Модлин: конец октября Вроцлав: конец октября Братислава: конец октября Барселона: июнь, 2 раза в неделю Мадрид: июнь, 2 раза в неделю Валенсия: июль, 1 раз в неделю, с августа — 2 раза в неделю Лондон: июль, 2 раза в неделю Манчестер: 2 раза в неделю Даты перезапуска рейсов Ryanair из Львова: Дюссельдорф-Веце: продажи закрыты Мемминген: июль, 1 раз в неделю Будапешт: июль, 2 раза в неделю Краков: конец октября Познань: продажи закрыты Варшава-Модлин: конец октября Лондон: июль, 2 раза в неделю Даты перезапуска рейсов Ryanair из Одессы: Краков: конец октября Берлин: август, 2 раза в неделю Будапешт: июль, 2 раза в неделю Гданьск: июль, 2 раза в неделю Катовице: июль, 2 раза в неделю Познань: конец октября Вроцлав: конец октября Даты перезапуска рейсов Ryanair из Харькова: Будапешт: июль, 2 раза в неделю Вильнюс: конец октября Краков: конец октября Познань: конец октября Варшава: продажи закрыты Даты перезапуска рейсов Ryanair из Херсона: Вена: август, 2 раза в неделю Катовице: продажи закрыты Краков: конец октября Как сообщали Українські Новини, после карантина Ryanair будет продавать билеты от 99 центов. Тем временем, в Ryanair запретили очереди в туалеты во время полета.