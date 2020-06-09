В Киеве за сутки вдвое упало количество новых инфицированных коронавирусом

У 33 жителей Киева за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирус по сравнению с предыдущими сутками. Два человека умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей в социальной сети Facebook.

"Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось на 33 человека. Среди них один медик. Двое больных умерли. На сегодня в Киеве уже 3523 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За период пандемии от коронавируса умерли 79 человек", - написал мэр столицы.

Среди тех, у кого заболевание подтвердили за минувшие сутки: 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет. 12 мужчин от 19 до 73 лет. И мальчик, которому 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

"Выздоровели за минувшие сутки 37 киевлян. Всего коронавирус преодолели 925 жителей столицы. Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Святошинском районе - 7. В Оболонском и Подольском - по 5 случаев", - отметил Виталий Кличко.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 9 июня Киев и 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.

Тем временем с завтрашнего дня пункты пропуска в зоне ООС возобновят работу.

Также с 10 июня в Украине могут возобновить работу баз отдыха.