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09 июня 2020, вторник, 12:10 625 Список
Политика 2020-06-09T12:20:47+03:00
Українські Новини
К ослаблению карантина не готов Киев и семь областей

К ослаблению карантина не готов Киев и семь областей

Анна Рудык
Карантин, коронавирус в Украине, карантин в Украине, ослабление карантина
Карантин. Фото: bars.media
Карантин. Фото: bars.media

По состоянию на утро 9 июня Киев и 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Показателю инцидентности не соответствуют Киев (15,23 на 100 тыс. населения при граничном показателе 12 на 100 тыс. населения), Волынская (16,58), Львовская (19,00), Житомирская (13,17), Закарпатская (16,67), Ривненская (23,51), Тернопольская (12,04) и Черновицкая (35,40) области.

При этом все области соответствуют показателям количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12) и показателю заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусом (определен как не более 50%).

Самый большой показатель заполненности в Черновицкой (43,13%) области, в Киеве (42,43%) и в Кировоградской (33,64%) области.

В Киеве количество тестирований на 100 тыс. населения составляет 63,19.

Как сообщали Українськi Новини, с завтрашнего дня пункты пропуска в зоне ООС возобновят работу.

Также с 10 июня в Украине могут возобновить работу баз отдыха.

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