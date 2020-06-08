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08 июня 2020, понедельник, 11:26 6
Общество 2020-06-08T11:26:09+03:00
Українські Новини
В Киеве за сутки почти вдвое подскочило количество новых случаев коронавируса

В Киеве за сутки почти вдвое подскочило количество новых случаев коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус
Коронавирус

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 7 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 72 человека до 3 490, умерших - на прежнем уровне (77).

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Еще у 72 жителей Киева подтвердили за прошедшие сутки заболевание коронавирусом. Среди них - 6 медиков. На сегодня в столице уже 3 490 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Кличко добавил, что среди заболевших 43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет, 25 мужчин от 21 до 71 года.

Также заболели 2 девочки, которым 1 и 9 лет и 2 мальчика в возрасте 8 месяцев и 10 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе (14), Деснянском и Оболонском (10), Шевченковском (9).

Как сообщали Українськi Новини, в субботу, 6 июня, в Украине зафиксировали в два раза больше новых случаев коронавируса, чем случаев выздоровления после него.

Также в Житомирской области усилили карантин из-за роста числа заболевших.

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