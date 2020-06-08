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08 июня 2020, понедельник, 11:54 244
Общество 2020-06-08T13:30:02+03:00
Українські Новини
С 10 июня в Украине могут возобновить работу баз отдыха, - Степанов

С 10 июня в Украине могут возобновить работу баз отдыха, - Степанов

Анна Рудык
Минздрав, Карантин, база отдыха, карантин в Украине, ослабление карантина
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

В то время, как с 15 июня возобновят авиасообщение, базы отдыха в Украине могут возобновить работу со среды, 10 июня. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, Степанов отметил, что базы отдыха могут функционировать с соблюдением правил, которые устанавливает Минздрав.

"Все эти базы могут функционировать с соблюдением правил, которые устанавливаются Министерством здравоохранения. Они уже разработаны, все есть на сайте министерства", - сказал Максим Степанов.

Также открыть базы отдыха смогут только в тех областях, которые готовы к переходу на следующий этап смягчения карантина, запланированный на 10 июня.

Как сообщали Українські Новини, график смягчения карантина могут изменить при серьезном ухудшении эпидситуациии.

Также по состоянию на утро 8 июня в Украине зафиксировано 27 462 случая коронавирусной болезни COVID-19, по сравнению с прошлыми сутками 463 новых случая.

Тем временем министр юстиции допускает, что введение карантина могло нарушить Конституцию.

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