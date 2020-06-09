С завтрашнего дня пункты пропуска в зоне ООС возобновят работу

В то время, как боевики в зоне ООС продолжают провокации, пункты пропуска в зоне проведения операции Объединенных сил возобновят работу 10 июня. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Завтра, 10 июня, с 11:00 восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения операции Объединенных сил", - сказано в нем.

Отмечается, что пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11:00 до 14:00 и осуществляться: для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово"; для пешего сообщения через КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг.

Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Также указано, что для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома", или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров №392 от 20 мая.

Приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется гражданам: при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов); которые едут для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые их сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).

Граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия в составлении тестирования по ВНО и лица, сопровождающие их, будут освобождены от мероприятий обязательной самоизоляции или обсервации.

Пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан приоритетной категории.

Как сообщали Українськi Новини, с 10 июня в Украине могут возобновить работу баз отдыха.

Однако график смягчения карантина могут изменить при серьезном ухудшении эпидситуациии.