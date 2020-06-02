В Амстердаме тысячи людей вышли на митинги в поддержку протестам в США, нарушив правила карантина

Смерть невооруженного афроамериканца Джорджа Флойда, помимо США, вызвала гнев представителей и других стран. Так, еще вчера Германия и Британия вышли на протесты в знак поддержки к зданиям гос.органов, скандируя: "Нет справедливости, нет мира". Сегодня, 2 июня, в столице Нидерландов в Амстердаме тысячи людей вышли в центр города, чтобы поддержать демонстрантов в США. Об этом сообщает NOS.

Отмечается, что массовые собрания в Амстердаме организовали Kick Out Zwarte Piet в сотрудничестве с группой Black Queer & Trans Resistance NL.

6-1-2020 #BlackLivesMatter protest in Amsterdam, The Netherlands. R.I.P. to George Floyd and all our other brothers and sisters taken by police brutality.✊🏽 pic.twitter.com/Q7MD0YJ3Uq — M🇩🇴 (@Saintiagero) June 1, 2020

Цель митингов - поддержать протесты в США, которые возникли после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией. Организаторы подчеркивают, что расистское насилие в отношении афроамериканцев является также проблемой в Нидерландах и в Европе.

Как передает ведомство, митинги вызвали критику со стороны властей, так как они могут спровоцировать новую вспышку распространения коронавируса, несмотря на то, что большинство демонстрантов были в масках, и сначала пытались держаться рекомендуемой расстоянии друг от друга. Но через большой поток людей социальное дистанцирование исчезло.

По словам представителя муниципалитета Амстердама, никого из протестующих не штрафовали за нарушение правил.

Как сообщали Українські Новини, 25 мая автомобиль Флойда остановили полицейские, которые проверяли информацию об использовании фальшивых банкнот. Флойду приказали отойти от машины. По словам полицейских, он сопротивлялся аресту. У офицеров работали нагрудные камеры, однако их записи изъяли для расследования.

Видео, которое выложили в общий доступ, начинается уже с момента, на котором белый полицейский применяет удушающий прием, наступая коленом на шею задержанного. На другом видео, записал одним из очевидцев, слышать, как Флойд повторял: "Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!".