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  • После протестов в США в Париже десятки тысяч граждан вышли на митинг против полицейского насилия
03 июня 2020, среда, 17:03 28
Европа 2020-06-03T17:04:09+03:00
Українські Новини
После протестов в США в Париже десятки тысяч граждан вышли на митинг против полицейского насилия

После протестов в США в Париже десятки тысяч граждан вышли на митинг против полицейского насилия

Елизавета Кесельман
Франция, Расизм, Митинги, протесты в США, Смерть афроамериканца

После того, как в США начались протесты из-за несправедливой смерти афроамериканца Джорджа Флойда, в Париже на акции протеста вышли тысячи людей в память о о 24-летнем чернокожем французе Адаме Траоре, погибшем после задержания в 2016 году. Об этом передает Le Figaro. 

По одним данным, участие в акции приняли около 15 тысяч участников, по данным ведомства BFM TV  - более 19 тысяч человек.

 

Через два часа после начала митинга между некоторыми протестующими и жандармами произошли столкновения. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.

Некоторые демонстранты начали поджигать мусор и старую мебель. Протестующие также заблокировали участок Парижской окружной дороги недалеко от места, где проходила акция.

Акции в память об Адаме Траоре также прошли в Марселе, Лилле и Лионе.

Адама Траоре умер 19 июля 2016 года спустя два часа после того, как его задержали в коммуне Бомон-сюр-Уаз под Парижем. Во время задержания трое жандармов придавили мужчину сверху, из-за чего тому не хватало воздуха. В жандармерию его доставили без сознания. Траоре умер после безуспешных попыток врачей реанимировать его.

Как сообщали Українські Новини, в Амстердаме тысячи людей вышли на митинги в поддержку протестам в США, нарушив правила карантина. 

Кроме того, в Германии и Британии сотни людей вышли на митинги в поддержку протестам в США.

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