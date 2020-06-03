После протестов в США в Париже десятки тысяч граждан вышли на митинг против полицейского насилия

После того, как в США начались протесты из-за несправедливой смерти афроамериканца Джорджа Флойда, в Париже на акции протеста вышли тысячи людей в память о о 24-летнем чернокожем французе Адаме Траоре, погибшем после задержания в 2016 году. Об этом передает Le Figaro.

По одним данным, участие в акции приняли около 15 тысяч участников, по данным ведомства BFM TV - более 19 тысяч человек.

Au pied du Tribunal de Paris pic.twitter.com/4MkOLEHxSC — Tchiproc (@Tchiproc) June 2, 2020

Через два часа после начала митинга между некоторыми протестующими и жандармами произошли столкновения. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.

Некоторые демонстранты начали поджигать мусор и старую мебель. Протестующие также заблокировали участок Парижской окружной дороги недалеко от места, где проходила акция.

"Je n'arrive plus à respirer": au niveau du TGI de Paris,où la foule abonde, des collages rendent hommage à #AdamaTraore et #GeorgeFloyd pic.twitter.com/ogWMQ10ed5 — Thibault Izoret (@TIM_7375) June 2, 2020

Акции в память об Адаме Траоре также прошли в Марселе, Лилле и Лионе.

Адама Траоре умер 19 июля 2016 года спустя два часа после того, как его задержали в коммуне Бомон-сюр-Уаз под Парижем. Во время задержания трое жандармов придавили мужчину сверху, из-за чего тому не хватало воздуха. В жандармерию его доставили без сознания. Траоре умер после безуспешных попыток врачей реанимировать его.

Как сообщали Українські Новини, в Амстердаме тысячи людей вышли на митинги в поддержку протестам в США, нарушив правила карантина.

Кроме того, в Германии и Британии сотни людей вышли на митинги в поддержку протестам в США.