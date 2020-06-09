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  • У США заарештували поліцейського, обвинуваченого в задушенні Джорджа Флойда і призначили $1 млн застави
09 червня 2020, вівторок, 09:05 4
Америка 2020-06-09T10:00:02+03:00
Українські Новини
У США заарештували поліцейського, обвинуваченого в задушенні Джорджа Флойда і призначили $1 млн застави

У США заарештували поліцейського, обвинуваченого в задушенні Джорджа Флойда і призначили $1 млн застави

Елизавета Кесельман
США, Расизм, протести в США, Джордж Флойд
Расизм. Фото: pixabay
Расизм. Фото: pixabay

Суд у Міннеаполісі заарештував поліцейського Дерека Шовіна, якого обвинувачують у жорстокому вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда. Екс-поліцейському призначили мільйон доларів застави. Про це повідомляє DW.

Згідно з інформацією відомства, суд відбувся в понеділок, 8 червня, у форматі відеоконференції. Наступне слухання у суді заплановане на 29 червня.

Як повідомляє відомство, обвинуваченого Дерека Шовіна після внесення за нього застави можуть відпустити до засідання суду у справі Флойда.

У разі звільнення з-під варти Шовін повинен буде виконувати умови суду: не залишати штат Міннесота, не контактувати з рідними і не працювати у сфері безпеки та забезпечення правопорядку. Крім того, його попросять здати зброю.

Як повідомляли Українські Новини, автомобіль Флойда зупинили 25 травня для перевірки інформації про використання фальшивих банкнот. Флойду наказали відійти від машини. З слів поліцейських, він чинив опір арешту. У офіцерів працювали нагрудні камери, однак їх записи вилучили для розслідування.

Після того, як поліцейським вдалося на нього одягти наручники, затриманому стало погано.

Згодом в інтернет виклали відео, яке починається вже з того моменту, на якому білий поліцейський застосовує задушливий прийом, наступаючи коліном на шию затриманого. На іншому відео, записав одним з очевидців, чути, як Флойд повторював: "Я задихаюсь! Я задихаюся!".

Після цього, у багатьох містах США спалахнули масштабні протести через расизм з боку поліцейських, які в підсумку зачепили Париж, Берлін і Лондон.

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