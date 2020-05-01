Европейские страны выходят из карантина. Планировать ли украинцам летний отпуск в ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко посоветовал украинцам хорошенько подумать, стоит ли по окончании эпидемии коронавируса и отмены карантина отправляться на отдых в Европу.

Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

По его словам, в таких странах, как Италия, которая больше всего пострадала от Covid-19, есть масса идей по приглашению туристов. Начиная с того, что правительство будет компенсировать часть стоимости авиабилетов, например, на Сицилию.



"Другой интересный вопрос с теми нашими гражданами, которые еще месяц назад брали туры, условно, по 100 долл. в пятизвездочном отеле по очевидным причинам, рискуя своей и жизнью, и здоровьем своих близких, и ехали в эти туры. Многие из них, к сожалению, все еще остаются за рубежом. Сейчас у них заканчиваются средства для существования, сроки пребывания в гостиницах и туристические визы. Наше государство "вытягивает" этих людей рейсами, обсервируя их по прилету", – напомнил вице-премьер.



Пристайко рекомендует подумать перед тем, как планировать на это лето поездки за границу.



"На сегодняшний день, когда все страны еще закрыты, когда уменьшено количество рейсов, когда даже Украина закрыта, я бы рекомендовал дважды подумать перед тем, как планировать на это лето поездки за границу", – резюмировал Пристайко.



Как сообщали Українські Новини, пандемия коронавируса может продлиться два года.