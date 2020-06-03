Меморандум о сотрудничестве с МВФ подпишут до 10 июня, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует подписание меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом до 10 июня.

Об этом он сообщил на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

"В пятницу были достигнуты окончательные договоренности с Международным валютным фондом. Сегодня можем говорить о том, что в срок до 10 июня пройдет заседание совета Международного валютного фонда, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша в общем размере 5 млрд долларов", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что в проекте меморандума есть четкие требования для получения средств, в том числе прозрачность работы государственных банков и государственных предприятий, усиление корпоративного управления госпредприятий, реформа Таможенной и Налоговой служб.

Как сообщали Українськi Новини, Украина обязывается усилить процесс отбора судей - об этом говорится в проекте меморандума.

А также:

- Украина выставит на приватизацию ОПЗ, "Центрэнерго", "Президент-Отель" и еще 3 госкомпании.

- Тариф на отопление могут пересматривать ежегодно.

- Украинцев ждет повышение пенсионного возраста.