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05 червня 2020, пʼятниця, 19:16 6
Економіка 2020-06-05T20:15:01+03:00
Українські Новини
У Мінфіні розповіли, коли опублікують меморандум з МВФ

У Мінфіні розповіли, коли опублікують меморандум з МВФ

Ольга Фандорина
МВФ, Мінфін, меморандум МВФ
МВФ. Фото: caracaschronicles.com
МВФ. Фото: caracaschronicles.com

Міністерство фінансів заявило, що текст меморандуму співробітництва з Міжнародним валютним фондом опублікують після його прийняття радою директорів фонду.

Про це сказано в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"Питання схвалення програми Stand-by для України планується розглянути на засіданні Ради директорів МВФ 9 червня. Лист про наміри та Меморандуму про економічну та фінансову політику будуть опубліковані на офіційних сайтах МВФ, Міністерства фінансів та Національного банку одразу після прийняття позитивного рішення Радою директорів МВФ, як це врегульовано політикою прозорості фонду", - сказано в ньому.

Зокрема, одним з документів, що регулюють відносини МВФ з країнами-членами є оновлений посібник про політику прозорості фонду.

Згідно з ним, більшість документів ради директорів повинні публікуватися невідкладно, одночасно вони не можуть публікуватися до дати засідання ради.

Також зазначено, що МВФ рекомендує державним органам країни-члена утриматися від публікації листа про наміри, меморандуму до моменту його розгляду радою директорів.

"Передчасна публікація може бути сприйнята як упередження рішення ради директорів і створити помилкове враження, що фонд вже затвердив запит країни-члена", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Україна зобов'язується посилити процес добору суддів - про це сказано в проекті меморандуму.

А також:

- Тариф на опалення можуть переглядати щорічно.

- Українців чекає підвищення пенсійного віку.

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