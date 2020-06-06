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06 июня 2020, суббота, 05:50 38 Инфографика
Экономика 2020-06-06T06:00:01+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий еще 4,3 млрд гривен

Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий еще 4,3 млрд гривен

Валерия Драгомирова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, ПФУ
Пенсионер. Фото: pexels
Пенсионер. Фото: pexels

В пятницу, 5 июня, Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 4,3 млрд гривен, после того, как 4 июня направил 5,9 млрд гривен

Об этом говорится в сообщении ПФУ в соцсети Facebook. 

"5 июня 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий за июнь", - говорится в сообщении.

На пенсионные выплаты направили 4,3 млрд гривен.

Обеспечено финансирование пенсий за июнь на общую сумму 11,4 млрд гривен.

Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Пенсии. Инфографика: Пенсионный фонд УкраиныПенсии. Инфографика: Пенсионный фонд Украины

Как сообщали Українські Новини, министр финансов Сергей Марченко отмечал, что Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста.

Также Кабмин предлагает Раде назначать пенсии по возрасту автоматически и вести электронный учет трудового стажа. 

С октября этого года в Украине запустят новую пенсионную систему.

Кроме того, какие преимущества у накопительной системы выплат

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