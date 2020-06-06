Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий еще 4,3 млрд гривен

В пятницу, 5 июня, Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 4,3 млрд гривен, после того, как 4 июня направил 5,9 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении ПФУ в соцсети Facebook.



"5 июня 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий за июнь", - говорится в сообщении.

На пенсионные выплаты направили 4,3 млрд гривен.

Обеспечено финансирование пенсий за июнь на общую сумму 11,4 млрд гривен.



Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Пенсии. Инфографика: Пенсионный фонд Украины

Как сообщали Українські Новини, министр финансов Сергей Марченко отмечал, что Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста.



Также Кабмин предлагает Раде назначать пенсии по возрасту автоматически и вести электронный учет трудового стажа.



С октября этого года в Украине запустят новую пенсионную систему.

Кроме того, какие преимущества у накопительной системы выплат.