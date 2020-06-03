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  • Кабмин предлагает Раде назначать пенсии по возрасту автоматически и вести электронный учет трудового стажа
03 июня 2020, среда, 15:19 14
Кабмин 2020-06-03T15:26:13+03:00
Українські Новини
Кабмин предлагает Раде назначать пенсии по возрасту автоматически и вести электронный учет трудового стажа

Кабмин предлагает Раде назначать пенсии по возрасту автоматически и вести электронный учет трудового стажа

Ирина Николенко
Кабмин, Премьер-министр, Пенсионная реформа, Пенсионный возраст, Денис Шмыгаль, Пересчет пенсий
Кабмин предлагает Раде назначать пенсии по возрасту автоматически. Фото:
Кабмин предлагает Раде назначать пенсии по возрасту автоматически. Фото: "АиФ"

В то время, как Денис Шмыгаль сообщил, что меморандум о сотрудничестве с МВФ подпишут 10 июня, премьер-министр предлагает Верховной Раде назначать пенсии по возрасту автоматически и внедрить учет трудовой деятельности в электронной форме. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в telegram, передают Українські Новини.

"Автоматическое назначение пенсии по возрасту и внедрение учета трудовой деятельности работника в электронной форме. Проект закона позволит назначать пенсию через личный электронный кабинет на вебпортале е-услуг Пенсионного фонда без заявления лица, а также упростит доступ к получению информации о приобретенном стаже для назначения выплат", – сообщил он.

Премьер добавил, что документ будет доработан в течение дня и надеется на поддержку инициативы в Верховной Раде.

Как сообщали Українські Новини, украинцев ждет повышение пенсионного возраста, которое предусмотрено в проекте сотрудничества с МВФ.

С октября этого года в Украине запустят новую пенсионную систему: украинцы должны выбрать пенсионный фонд для внесения взносов, а с начала 2021 года – начать копить пенсии.

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