Пенсионный фонд за один день выделил на финансирование пенсий 5,9 млрд гривен

В четверг, 4 июня, Пенсионный фонд Украины по графику продолжил финансирование июньских пенсий, после того, как 3 июня выделил на них 614,1 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины в социальной сети Facebook.

В сообщении говорится, что на пенсионные выплаты направлено еще 5,9 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 7,1 млрд грн.

Сообщается, что выплата пенсий будет проведена в определенную для каждого пенсионера дату выплаты в установленном порядке.

Финансирование пенсий 4 мая. Фото: пресс-служба ПФУ

Как сообщали Українські Новини, на пенсии в мае направили более 37 миллиардов гривен.

Вместе с этим,Украина не намерена понижать пенсионный возраст, который повысили в апреле.

С октября в Украине хотят запустить новую пенсионную систему, которая будет работать по накопительному принципу. Такую пенсию можно будет передать по наследству.

Кроме того, Верховная Рада ввела социальную помощь одиноким пенсионерам, которые достигли 80-летнего возраста и нуждаются в постороннем уходе, в размере 40% от размера прожиточного минимума для утративших трудоспособность лиц.