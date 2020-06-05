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05 июня 2020, пятница, 16:53 33
Мир 2020-06-05T17:22:27+03:00
Українські Новини
Это далеко не конец, — ВОЗ предупредила о последствиях послабления карантина и второй волне коронавируса

Это далеко не конец, — ВОЗ предупредила о последствиях послабления карантина и второй волне коронавируса

Елизавета Кесельман
Карантин, ВОЗ, Коронавирус, Вторая волна коронавируса, послабление карантина
Всемирная организация здравоохранения. Фото: Iamir.info
Всемирная организация здравоохранения. Фото: Iamir.info

Несмотря на то, что в Евросоюзе призвали до конца июня открыть границы в зоне Шенгена, Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что послабление карантина может навлечь на мир вторую волну коронавируса, если меры предосторожности после ослабления не будут соблюдены. Об этом сообщает Reuters.

Как передает ведомство, в некоторых странах количество больных коронавирусом продолжает значительно расти. Так, Северная Македония повторно ввела карантин, а Армения заявила о новой волне эпидемии COVID-19. 

"По поводу роста числа случаев [заражения]: мы наблюдали в странах по всему миру (я не говорю исключительно о Европе), что когда карантин смягчается, а меры социального дистанцирования ослабевают, люди воспринимают это как окончание эпидемии", — сказала представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге ООН в Женеве.

Она также призвала участников акций протеста в США принимать меры предосторожности во время демонстраций.

"Ничего не закончилось. Ничего не закончится, пока вирус не исчезнет во всем мире", — сказала Харрис.

Как сообщали Українські Новини, ученые и медики заявили, что коронавирус может никогда не исчезнуть даже с появлением вакцины. 

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