Это далеко не конец, — ВОЗ предупредила о последствиях послабления карантина и второй волне коронавируса

Несмотря на то, что в Евросоюзе призвали до конца июня открыть границы в зоне Шенгена, Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что послабление карантина может навлечь на мир вторую волну коронавируса, если меры предосторожности после ослабления не будут соблюдены. Об этом сообщает Reuters.

Как передает ведомство, в некоторых странах количество больных коронавирусом продолжает значительно расти. Так, Северная Македония повторно ввела карантин, а Армения заявила о новой волне эпидемии COVID-19.

"По поводу роста числа случаев [заражения]: мы наблюдали в странах по всему миру (я не говорю исключительно о Европе), что когда карантин смягчается, а меры социального дистанцирования ослабевают, люди воспринимают это как окончание эпидемии", — сказала представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге ООН в Женеве.

Она также призвала участников акций протеста в США принимать меры предосторожности во время демонстраций.

"Ничего не закончилось. Ничего не закончится, пока вирус не исчезнет во всем мире", — сказала Харрис.

Как сообщали Українські Новини, ученые и медики заявили, что коронавирус может никогда не исчезнуть даже с появлением вакцины.